التصريح بدفن 4 جثث لأسرة واحدة في أسيوط

أمرت النيابة العامة في أسيوط، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثث 4 مواطنين من أسرة واحدة، توفوا في حادث انقلاب سيارة نقل عليهم أثناء استقلالهم «توك توك» بمركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تابعة لمشروع الرصف على توك توك أمام مدخل قرية الجمسة.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة كانوا مستقلين التوك توك، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزى، تحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.