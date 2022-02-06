الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصومالي: «الشباب الإرهابية» تشكّل خطرًا على حياة الناس في إفريقيا

الرئيس الصومالى
الرئيس الصومالى

قال الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، إن مليشيات الشباب الإرهابية تشكّل خطرًا على حياة الناس في إفريقيا، ويجب توحيد خطط مجلس السلم والأمن وفي جميع جهودنا لمواجهة التهديد الذي يشكله إرهابيو الجماعات المتشددة. 

وألقى الرئيس الصومالي، كلمته بمناسبة الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، كلمة رئيسية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قدم فيها تقريرًا عن الوضع العام للسلم والأمن في قارة إفريقيا.

وأضاف الرئيس الصومالى أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في السنوات الأخيرة على صعيد الأمن وإعادة بناء الجيش وإضعاف إرهابيي الشباب، ونتيجة لذلك فإن الصومال الآن بصدد تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنها القومي، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية.

وأشار الرئيس الصومالي إلى الإنجازات الهامة التي حققتها الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإرهاب واستعادة السلام في البلاد، وأكد على  أهمية التزام قارتنا بالقضاء على مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والجماعات الإرهابية المتطرفة الأخرى.

وأشار الرئيس الصومالي إلى أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحمل مسؤولية أمنها القومي ، مؤكدًا استعدادها التام لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومجلس السلام والأمن في يناير من هذا العام.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر، سيقدم الرئيس الصومالي  والوفد المرافق له رؤية الحكومة الفيدرالية لمستقبل إفريقيا وجهود الصومال في مكافحة الإرهاب والتعافي من آثار كوفيد -19 والاستجابة للفيضانات بالإضافة إلى الحماية من الجفاف، ومكافحة الجراد، وقضايا أخرى تخص الصومال والقارة الأف.

ويذكر أنه تمكن الجيش الصومالي، في وقت سابق، من إحباط تفجيرات إرهابية واعتقال عناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية جنوب البلاد.

ووفق إذاعة صوت الجيش الرسمية، نفذت العملية القوات الخاصة في مديرية بريري بمحافظة شبيلى السفلى.

وألقت القوات القبض على 3 عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية خلال العملية.

الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مليشيات الشباب الإرهابية أفريقيا إرهابيو الجماعات

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وائل لطفي

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