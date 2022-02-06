الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعصار «باتسيراى» يقترب من شرق مدغشقر

إعصار باتسيراى
إعصار باتسيراى

يستعد سكان جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي لوصول إعصار "باتسيراي" الذي يقترب منها مع رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة، والذي يتوقع أن يضرب شرقها .

وذكر مرصد "ميتيو فرانس" أن الإعصار قد وصل على بعد 250 كيلومترا من ساحل مدغشقر الشرقي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة لمدة يومين على جزيرة ريونيون الفرنسية، حيث تم رفع الإنذار الأحمر للأعاصير الذي يفرض على السكان التحصن داخل منازلهم. وتم تسجيل 12 إصابة هناك.

وحذر المرصد  من أنه سيضرب "عصر ومساء السبت بين (مناطق) ماسوميلوكا ومنانجاري قرب نوسي فاريكا"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن إعصار استوائي قوي يمثل "تهديدا خطرا للغاية على المنطقة".

وتوقع المرصد أن تهب الرياح "بسرعة تزيد عن 200 أو حتى 250 كيلومترا في الساعة عند النقطة التي سيضرب فيها"، وقد يصل ارتفاع الموج من 10 أمتار إلى 15 مترا على أن "تتساقط الأمطار الغزيرة بعد ذلك فوق جزء من النصف الجنوبي من مدغشقر".

وحذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمس الجمعة من أن آثار الإعصار باتسيراي في مدغشقر ستكون "كبيرة"، بما في ذلك في المناطق التي كانت قد ضربتها العاصفة "آنا" مؤخرا.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمدغشقر، باسكوالينا دي سيريو، إنها تتوقع "أزمة كبيرة" في الجزيرة حيث يمكن أن يؤثر الإعصار على أكثر من 600 ألف شخص بينهم 150 ألف نازح.

ووضعت فرق البحث والإنقاذ في حالة تأهب قصوى وتم تخزين الإمدادات فيما وضعت الطائرات في حالة تأهب للمشاركة في أي عملية إنسانية محتملة.

وقدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد الأشخاص المعرضين للخطر بطريقة أو بأخرى بنحو 4,4 ملايين.

رأي سير إعصار مدغشقر سيرا شرق مدغشقر يقترب

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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