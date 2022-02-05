حجز 3 متهمين لسرقتهم الأسلاك الكهربائية بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حجز 3 متهمين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المواقع تحت الإنشاء بمحيط القاهرة الجديدة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص يستقلون سيارة وبحوزتهم كمية من الأسلاك الكهربائية، وبسؤالهم عن مصدرها أقروا بسرقتها من المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

باستدعاء المقاول المسؤل عن الموقع محل الواقعة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية وبإرشادهما أمكن ضبط جوال بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية داخل مخزن مستأجر بإسم أحد المتهمين بمنطقة النهضة بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.