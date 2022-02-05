محمد هانى يتقدم للأهلى أمام مونتيرى فى كأس العالم للأندية

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على مونتيري المكسيكي في ربع نهائي مونديال الأندية.

جاء الهدف في الدقيقة 53 عن طريق محمد هاني بعد عرضية رائعة من علي معلول تصدى لها الحارس وتابعها محمد هاني بتسديدة صاروخية في الشباك.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 3 تسديدة قوية من روجيليو فونيس موري، لاعب فريق مونتيري، من خارج منطقة الجزاء أبعدها على لطفي إلى ركنية من جهة اليسار.