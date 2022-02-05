جونسون وماكرون: إيجاد حل دبلوماسي للتوترات بشأن أوكرانيا يظل الأولوية

اتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن إيجاد حل دبلوماسي للتوترات الحالية بشأن أوكرانيا يجب أن يظل الأولوية، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما اليوم السبت.



وقال مكتب جونسون- في بيان نُشر عبر موقع الحكومة على الإنترنت: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الفرنسي ماكرون صباح اليوم بشأن الوضع في أوكرانيا"، وقد أطلع كل من الزعيمين الآخر على مناقشاتهما مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء إلى كييف الأسبوع الماضي، واتفقا على أن إيجاد حل دبلوماسي للتوترات الحالية يجب أن يظل الأولوية القصوى.

وذكر البيان أن جونسون وماكرون "شددا على ضرورة توحد الناتو في مواجهة العدوان الروسي، واتفقا على مواصلة العمل معًا لوضع حزمة من العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور في حالة غزو روسيا لأوكرانيا"، كما ناقش الجانبين "عملهما لتقوية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وضمان الدفاع عن الحلفاء بشكل كامل ضد النشاط الروسي الخبيث أينما وكيفما حدث"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشا مشكلة الهجرة غير الشرعية في بحر المانش واتفقا على ضرورة التعاون لإيقاف المتجرين بالأشخاص.