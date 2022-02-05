السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: 3 وفيات و3013 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8953.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 3013  إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 705 آلاف و637.

كما لفتت إلى تسجيل  4824  حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 662 ألفًا و819.

وكان وزير الصحة السعودية، فهد الجلاجل، قال في وقت سابق، إن المملكة احتلت المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع كورونا (كوفيد-19) لشهر يناير الجاري، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التعامل مع الجائحة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 374 مليونًا و701 ألف و198 حالة.

وذكرت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و664 ألفًا و12 حالة.

وتحت عنوان "وطن بذل الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة كل من على أرضه"، أوضحت الصحة السعودية  أن نسبة المحصنين في المملكة للفئة العمرية 60 فأكبر من الفيروس، بلغت 90 بالمائة، وأن نسبة التحصين في مجملها بلغت 95.9 بالمائة.

كما أوضحت أن نسبة عدد الجرعات التي تم إعطاؤها للمواطنين، بلغت 57 مليونًا و71 ألفًا و116 جرعة، مبينة أن نسبة التعافي بلغت 93.17 في المائة، فيما بلغ عدد الفحوصات التي تم إجراؤها 37 مليونًا و574 ألفًا و337 فحصًا.

الوباء كورونا المستجد الصحة السعودية الصحة السعودية

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