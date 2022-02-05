بسبب حصان.. مصرع شاب فى مشاجرة بالقليوبية

لقى شاب مصرعه في القليوبية خلال مشاجرة نشبت مع آخر بسبب نزول حصان المجني عليه في الأرض الخاصة بالمتهم حتى تعدى عليه بعصا خشبية فأرداه قتيلا في الحال.

وتبيَّن أن المشاجرة نشبت بين أحد الأشخاص والمجني عليه، ويُدعى "محمود"، وذلك بسبب قيام حصان الأخير بالنزول إلى الأرض الخاصة بالأول أثناء عودته من إحدى الأسواق بقرى مركز بنها مستقلا عربته الكارو، حيث تعدى عليه بعصا خشبية على رأسه أدت إلى وفاته.

كما تبين أن المجنى عليه يتيم الأب ويساعد والدته في بيع الخضروات بالأسواق لتربية أشقائه الأربعة بعد وفاة والده.