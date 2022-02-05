الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«شبورة و صقيع وأمطار»..

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن حالة الطقس اليوم السبت وحتى الثلاثة أيام المقبلة ستكون باردة بشكلٍ ملحوظ في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما تكون معتدلة الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بينما ستكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، حيث تصل الأجواء على مختلف المحافظات إلى مرحلة الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانٍ لها، توقعها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة، فيما تكون الرياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مؤكدة وجود شبورة منذ الساعات الأولى لليوم السبت بشكل ملحوظ على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وستكون درجات الحرارة اليوم السبت كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 20 درجة والصغرى 7 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من صباح الأحد والاثنين، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من المقرر أن تكون درجات الحرارة غدا الأحد كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 8 درجات.

فيما تكون درجات الحرارة بعد غدٍ الإثنين كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 9 درجات.