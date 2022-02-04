الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نقيب الممثلين عن أزمة محمد صبحى: «كل واحد يبص فى ورقته»

جريدة الدستور

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة الفنان الكبير محمد صبحي، قائلًا إن النقابة أكدت قيمة "صبحي"، لأنه جزء من الفن المصري، ونحترمه ونقدره، لأنه أعطى لمصر والعالم العربي، وأكدت أيضًا أنه من حق أي دولة أن تختار المسميات والسياسات التى تراها، وأنه ليس من حق أحد التدخل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن العلاقة الفنية بين مصر والدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، كبيرة جدًا، ولكن الخلاف وارد في وجهات النظر، منوهًا بأنه يسعى لجلسة نقاش بين صبحي وأطراف سعودية لحل أي خلافات.

ولفت أشرف زكي إلى أن هناك متطوعين لإفساد العلاقة الفنية بين مصر والسعودية، متابعًا: "تكلمت مع محمد صبحي، ومش هنعكر صفو العلاقة العظيمة بيننا وبين المملكة، وأنا يهمني أهل مهنتي، وفي مثل بيقول اللي على البر عوام، واختياري لتوقيت الرد على الأزمة بتاعنا إحنا كأسرة فنية".

التفاصيل…

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