الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سلبية مسحة لاعبى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال فى نهائى أمم إفريقيا

جريدة الدستور

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال بعد غد الأحد في نهائي الأمم الإفريقية عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

وفي وقت سابق صباح اليوم قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إيقاف كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، مباراتين عقب الطرد أمام منتخب الكاميرون ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 في اللقاء الذي انتهي بفوز الفراعنة بركلات الترجيح.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد معاقبته بالإيقاف مباراتين، بالإضافة إلى توقيع غرامة 10 آلاف دولار، كما وجهت تحذيرًا لمدير المنتخب وائل جمعة، بعدم الاعتراض على الحكام مجددًا.

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