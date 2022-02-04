فيكتور جوميز حكمًا لمباراة مصر والسنغال فى نهائى أمم إفريقيا

حددت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية ليضرب موعدا مع السنغال في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل.

وصعد الفراعنة إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، في حين تأهل السنغال إلى نهائي البطولة بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1.