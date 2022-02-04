الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 7 تجَّار مخدرات خلال حملات أمنية بالقليوبية

حبس
حبس

أصدرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، قرارات بحبس 7 تجَّار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، شن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 5172 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

محافظة القليوبية مركز شرطة مديرية أمن حملة أمنية مكافحة المخدرات مكافحة الجريمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية

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