الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبت.. بدء مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019

النيابة الادارية
النيابة الادارية

تبدأ هيئة النيابة الإدارية، غدا السبت، مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019، غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن مواعيد المقابلات سوف تتم بمقر النيابات الإدارية الكائن بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس، في  شارع التسعين الشمالي خلف مجمع البنوك، والدخول من بوابة رقم 2. 

وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :- 
 

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة و"الفيس شيلد".

النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة دفعة 2019 السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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