الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 557 مخالفة مرورية وتنفيذ 405 أحكام قضائية في أسوان

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملة أمنية على عدد من البؤر الإجرامية وكذلك مرورية وتموينية لإعادة الانضباط للشارع الأسواني.

فقد نفّذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الخميس، العديد من الأحكام القضائية، خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة وأسفرت عن تنفيذ 405 أحكام قضائية، منها 125 بالحبس الجزئي، و23 بالحبس المستأنف، و154غرامة، و101 حكم مخالفات متنوعة.

كما تمكنت إدارة مرور أسوان من ضبط 557 مخالفة مرورية في حملات على الطرق السريعة والداخلية.

وأسفرت الحملات عن التصالح الفوري في 95 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 110 حالة عدم قبول التصالح، وسحب تراخيص 35 حالة مسببات الحوادث، وتحرير 94 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 100 مخالفات متنوعة وضبط توك توك.

فيما شنّت مباحث التموين في أسوان، الخميس، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 قضية تموينية، منها 9 قضايا عدم حمل شهادات صحية، و4 قضايا بيع أزيد من السعر الرسمي، و10 قضية عدم إعلان عن الأسعار، وقضية سلع مهربة جمركيا، وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة.

وأُخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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