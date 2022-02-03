بعد مقتل قريشي.. رؤساء أمريكا في عهدهم تم استهداف زعماء الإرهاب

على مدار الأعوام السابقة، تتلقى التنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة وداعش ضربات قوية، أدت إلي دحر قادة الإرهاب بشكل كبير.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز رؤساء الولايات المتحدة الذين استهدفوا قادة الإرهاب خلال السنوات الماضية:

بايدن .. مقتل قريشي

أصدر البيت الأبيض، الخميس، بيانًا: "بتوجيهات صادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

وأعلن أنه "بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة"، مؤكدا عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم الخميس، بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا من قرية باريشا في سوريا حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة".

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية، بأن 13 شخصا منهم ستة أطفال وثلاث نساء، لقوا مصرعهم جراء تنفيذ مروحيات أمريكية إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.

أوباما.. بن لادن

أبلغت الاستخبارات الأمريكية الرئيس بارك أوباما آنذاك، بأنها عثرت على أفضل دليل سيرشدها إلى مؤسس تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن،، في حينها.

وتعقبت الوكالة (سي آي أيه) ناقل رسائل رفيع المستوى من تنظيم القاعدة إلى منزل في أبوت آباد في باكستان، واعتقدوا أن بإمكانه إرشادهم إلى مكان بن لادن، ليكتشفوا أن الأخير كان يعيش في ذاك المنزل.

وتحدث المدير السابق لـ"سي آي أيه" جون برينان، الذي كان كبير مستشاري أوباما في مكافحة الإرهاب، لفرانس برس عما وصفها بالعملية "الأكثر صعوبة وسرية والأفضل تخطيطا" في مسيرته المهنية، في إشارة إلى عملية القوات الخاصة عالية المخاطر التي قتل فيها بن لادن في 1 مايو 2011.

وحذرت "سي آي أيه" من أن معلوماتها الاستخباراتية تحتاج إلى التحقق من صحتها، لكن عمت الحماسة خلال اجتماع بشأن احتمال القبض على أهم هارب مطلوب من قبل الولايات المتحدة.

وعلى مدى الشهور التالية، ازداد يقين المراقبين في وكالة الاستخبارات بأن الشخص الملتحي طويل القامة الذي شوهد يتمشى داخل المجمّع حيث أطلق عليه "بايسر" (أي ذاك الذي يمشي بخطوات ثابتة)، كان بن لادن رغم أنهم لم يتمكنوا من رؤية وجهه بوضوح.

وبحلول أواخر ديسمبر، كان أوباما مستعدا للتحرك، وفي سرية تامة بدأ مسؤولو البيت الأبيض يفكرون بالعملية بينما وضعوا أمامهم على الطاولة نموذجا للمجمّع.

كان من بين الخيارات ضربة صاروخية موجهة، إلا أنها كانت لتتركهم من دون دليل على أنهم قتلوا بن لادن، وأما الخيار الثاني وهو هجوم بمروحية في ليلة مظلمة، فكان يحمل مخاطر كبيرة للغاية إذ قد يقتل الجنود الأميركيون في تبادل لإطلاق النار أو قد ينخرطون في مواجهة مع الجنود الباكستانيين، الذين لم يتم إبلاغهم بالعملية.

ومع وصول التحضيرات إلى مراحل متقدمة في مطلع 2011، كان خبير رفيع بشأن بن لادن لدى "سي آي أيه" على يقين بنسبة 70 في المئة بأن "بايسر" كان بن لادن فعلا، بينما أعطى تقييم آخر هذا الاحتمال 40 في المئة فقط، لكن لم يكن هناك يقين أكيد من الهوية.

أضاف أنه مع ذلك "لم يوجد ما يناقض وجهة النظر التي تقول إنه بن لادن.. هذا ما كنا نبحث عنه، أي مؤشر على أن بايسر شخص غير بن لادن".

وفي 28 أبريل 2011 الموافق ليوم الخميس، التقى أوباما بكبار المسؤولين في غرفة العمليات في البيت الأبيض الموجودة تحت الأرض.

ويستذكر برينان أن "أوباما أراد الاستماع لوجهات نظر الجميع"، وكان من بين الرافضين للعملية وزير الدفاع روبرت غيتس والرئيس الأمريكي الحالي الذي كان نائب أوباما آنذاك جو بايدن، لكن الأغلبية كانوا مع العملية.

في صباح اليوم التالي، أعطى أوباما الضوء الأخضر للقوات الخاصة بعد ظهر الأحد بتوقيت الولايات المتحدة.

وتجمع كبار مسؤولي الأمن والدفاع في غرفة العمليات للتحضير.

ومع مغادرة المروحيات أفغانستان في رحلة مدتها 90 دقيقة إلى أبوت آباد، تجمع المسؤولون في غرفة جانبية حيث راقب الجنرال براد ويب الأحداث من حاسوب محمول، فيما كان يتواصل مباشرة مع قائد العمليات الخاصة الأميرال بيل ماكريفن.

ترامب.. البغدادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2019، عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة "دلتا فورس" بإدلب شمال غرب سوريا، شاكرا عدة دول وجهات ساهمت في إنجاح تلك العملية.

وهي العملية التي نفذتها قوات "دلتا فورس" كانت نتاج تعاون استخباراتي منذ أشهر شاركت فيه عدة جهات حسب ما كشف عنه الرئيس الأمريكي.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، شكر دونالد ترامب كل من العراق وسوريا وروسيا وتركيا والأكراد لمساهمتهم في إنجاح تلك العملية.