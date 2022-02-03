الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 118.7% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية للصين

الصادرات
الصادرات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.3 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 583.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 10.7 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021:
1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 885.1 مليون دولار.
2. فواكه بقيمة 80.9 مليون دولار.
3. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 59.5 مليون دولار.
4. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 48.8 مليون دولار.
5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 27.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021
1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.5 مليار دولار.
3. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 674.3 مليون دولار.
4. ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 547.1 مليون دولار.
5. منتجات الصيدلة بقيمة 267.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل  200.3 مليون دولار خلال نفس العام المالي  2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 142.2%. 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 13.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 بنسبة انخفاض  قدرها 6.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 10.5 مليون دولار خلال العام المالي  2019/ 2020 مقابل 7.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 42.2%.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الصين  1.4 مليار نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة الصين طبقًا لتقديرات البعثة 7000 مصري حتى نهاية 2020، بينما بلغ عدد المصريين بالصين طبقًا للمسجلين بالبعثة 379 مصريًا.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية للصين التبادل التجاري بين مصر والصين الصيدلة ألياف تركيبية أو اصطناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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