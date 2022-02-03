الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنفيذ برنامج الصرف الصحي المستدام في 6 محافظات لخدمة 1.7 مليون مواطن

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بمرحلتيه الأولى والثانية، والذى يتم تمويله من البنك الدولى والبنك الآسيوي، بـ6 محافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط)، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي بالإضافة الي تحسين نوعيتها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأعمال التنفيذية لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ستخدم مليون و700 ألف نسمة، بالقرى والعزب بمناطق تنفيذ البرنامج، وذلك من خلال تنفيذ 350 الف وصلة منزلية جديدة، بالإضافة إلي تحسين قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة بها، وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلي معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن فريق عمل الجهاز التنظيمي، عقد حلقات نقاشية جماهيرية بقرى محافظة الشرقية، بمشاركة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، اواستشارى إدارة البرنامج، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بهدف التعرف على قياس رضا وأراء المواطنين في الخدمات المقدمة، والتعرف على التحديات، ودراسة مقترحات المواطنين لتحسين وضمان استدامة الخدمة، مع متابعة التطورات في القرى المستهدفة بمحافظة الشرقية.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى أمس السيد چولى مويو، وزير الحكم المحلى والأشغال العامة والإسكان بدولة زيمبابوى، والسفير شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوى بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، لعرض التجربة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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