الصين توقع صفقة لإنشاء محطة طاقة نووية بالأرجنتين

وقعت المؤسسة النووية الوطنية الصينية، المملوكة للدولة، عقدًا في الأرجنتين لبناء محطة (أتوشا 3) للطاقة النووية بقيمة 8 مليارات دولار باستخدام تقنية صينية يطلق عليها (هولونج وان)، فيما يعتبر إحياء لصفقة كانت متوقفة منذ سنوات.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن المؤسسة قولها إنها وقعت عقدًا للهندسة والمشتريات والبناء، والذي يأتي قبل زيارة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى الصين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكانت محادثات الاتفاق النووي قد توقفت بين البلدين منذ أن التفاوض عليه للمرة الأولى من قبل إدارة الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز، الشعبوية اليسارية التي تركت منصبها في عام 2015، وتشغل حاليًا منصب نائبة رئيس الأرجنتين.

من جانبها، أكدت الحكومة الأرجنتينية، في بيان أصدرته، أن مشروع بناء المحطة النووية "ينطوي على استثمار أكثر من ثمانية مليارات دولار" للهندسة والبناء والاستحواذ والتشغيل والتسليم لمفاعل من نوع (إتش بي آر-1000).

وأضافت أن (أتوشا 3) ستبلغ طاقتها الإجمالية 1200 ميجاوات بعمر إنتاجي مبدئي يبلغ 60 عاما، وستسمح بتوسيع القدرات النووية الوطنية، مضيفة أنه من المقرر أن يبدأ البناء في نهاية العام الجاري.

وفي حين أنه لم تتوافر تفاصيل عن تمويل الصفقة، أعلنت الحكومة أنه سيتم تركيب المفاعل في مدينة ليما في مقاطعة بوينس آيرس.

ومن ناحية أخرى، يعارض عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التوقيع على استراتيجية للتكتل لمجابهة نفوذ الصين في إفريقيا، قبل قمة رفيعة المستوى، تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، طبقا لما ذكره مسؤولو التكتل، على صلة بالمناقشات.

وبدعم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، حتى يونيو المقبل، تحاول المفوضية الأوروبية إقناع الدول الأعضاء لتخصيص 20 مليار يورو(22.3 مليار دولار) من استثمار عام للتكتل والدول الأعضاء، لأفريقيا سنويا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء الأربعاء.

وتهدف المفوضية الأوروبية للتوصل لاتفاق، في الوقت المناسب، قبل الاجتماع مع القادة الأفارقة، الذي يبدأ في بروكسل في 17 فبراير الجاري.

وذكر المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أثناء إجراء أحاديث، خاصة أن ألمانيا أشارت إلى أن بعضا من المشروعات، التي يريدها الاتحاد الأوروبي، للقمة التاريخية، غير جاهزة بعد.

