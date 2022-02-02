بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير طبق البطاطس بالقرنبيط المغذي

يعد القرنبيط من أكثر الخضروات الحاملة للعناصر الغذائية المفيدة لاسيما عند إضافته للبطاطس لذلك نعرض لكم فيما يلي وصفة البطاطس بالقرنبيط للحصول علي طبق لذيذ ومغذي.

مكونات وصفة البطاطس والقرنبيط

حبة قرنبيط متوسطة الحجم

ملح وفلفل أسود

1 قرنبيط متوسط ​​الحجم أو قرنبيط

زبدة

50 جرام طحين

600 مل حليب كامل الدسم دافئ (مع بصل مرصع بالقرنفل ، إذا أردت)

50 جرام جبن بارميزان

مقدار ملائم من البقسماط مبشور

طريقة تحضير وصفة البطاطس والقرنبيط

تُسلق البطاطس كاملةً وغير مقشرة في ماء مملح حتى تنضج، ثم تقشر؛ ثم احضر القرنبيط وقم بقصه وكسره إلى قطع أصغر حجما من القرنبيط الكلي، وقم بغليها حتى تصبح طرية وضع في اعتبارك أنها ستخبز مرة أخرى؛ باستخدام يديك قم بتقسيم البطاطس والقرنبيط إلى قطع صغيرة خشنة.

بعد ذلك اصنع البشاميل عن طريق تسخين الزبدة في مقلاة ثقيلة وبمجرد أن يبدأ في تكوين رغوة ، اخفق الدقيق واستمري في الخفق بثبات لمدة دقيقتين ، ثم ارفعه عن النار؛ وبعدها أضيف القليل من الحليب الدافئ واخفقه معه حتى تحصلي على عجينة ناعمة. أعدوا المقلاة إلى النار ، ثم أضيف الحليب المتبقي مع الخفق باستمرار حتى الغليان تقريبًا ويجب تتبيل هذا الخليط قبل خفض الناؤ النار؛ وبعدها اتركها على نار هادئة مع التحريك والخفق بشكل متكرر لمدة 10 دقائق حتى تصبح الصلصة سميكة؛ وأضف إليه ثلاثة أرباع جبن البارميزان المبشور.

والخطوة التالية هي القيام بخلط البطاطس والقرنبيط مع البشاميل ، ثم ضعها في طبق فرن وغطيه بفتات الخبز الممزوج بالجبن المتبقي ، ثم يُخبز في درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج الحواف ويكون السطح ذهبيًا؛ ثم يقدم ساخنا للاستمتاع بمذاقة الرائع، وفوائده الكثيرة.