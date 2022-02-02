إصابة سيدة في حريق منزل ببني سويف

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة، في حريق شب في منزل بقرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا غرب بني سويف، مساء اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول " ر.ع.ع" 35 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابة بحروق متفرقة من الدرجة الثانية في الوجه والظهر والبطن، إثر حريق محدود شب داخل منزل بقرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لها، وحجزها تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية، و تحرر محضر بالواقعة.