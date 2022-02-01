الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بحضور وزير الأوقاف والمحافظ.. هشام عبدالعزيز خطيبًا للجمعة بالمنصورة

د. هشام عبد العزيز
د. هشام عبد العزيز

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، بأداء خطبة الجمعة القادمة 4 فبراير 2022م، بعنوان: "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، بمسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ويحضر وزير الأوقاف برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية افتتاح المسجد.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 3 من رجب 1443هـ الموافق 4 فبراير 2022م بعنوان: "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية".

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وجددت وزارة الأوقاف، عبر مقطع فيديو على القناة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على "يوتيوب"، تحذيراتها للأئمة وخطباء المساجد، من التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المساجد، وعدم الالتزام بضوابط خطبة الجمعة.

وتوحد وزارة الأوقاف، الخطبة في جميع مساجد مصر، سواء كانت هذه المساجد تابعة للأوقاف بشكل مباشر، أو مساجد جمعيات، وأهالي، وقالت الوزارة في ذلك الوقت، إنها هي المسئولة عن إقامة الجمعة والشعائر في جميع مساجد مصر، وقالت أيضًا وبما أنها ماضية في ضم جميع مساجد مصر إليها فإن الأولوية في الضم ستكون لأي مسجد يلتزم بالخطة الدعوية التي تحددها والمنهج الذي تلتزمه من الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة دون أي توظيف سياسي حزبي أو مذهبي أو طائفي للمنبر أو للمسجد.

الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى أداء خطبة الجمعة الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية

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