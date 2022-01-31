الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 متهمين للجنايات بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء في السلام

متهمين
متهمين

أحالت نيابة السلام  اليوم الاثنين، 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء بمدينة السلام. 

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بنيابة السلام  باتخاذ ورشة وكرا لتصنيع الأسلحة البيضاء “السنج والمطاوي” بقصد بيعها فى الأفراح، وأقروا  بتصنيع وبيع الأسلحة البيضاء  بغرض التربح والكسب الغير المشروع منها .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "ماهر .ن"، "مؤمن. ح"، “ حسام .ع ” عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل ورشة بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها كما عثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في التصنيع.

ووردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام 3 عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.

وعثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين أسلحة بيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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