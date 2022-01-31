الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ارتفاع عقود تقنين أملاك الدولة إلى 871 في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الالكترونية، ومحمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم  3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، وعقد بمركز ومدينة دسوق، وعقد بمركز ومدينة مطوبس، موضحا أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 871 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

 وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

 وأضاف "نور الدين" إننا نعالج تراكمات سنوات ماضية ويتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

تقنين أملاك الدولة كفر الشيخ إزالة السيسي

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وائل لطفي

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