ضبط شخصين بتهمة تصنيع الأسلحة النارية في ورشة بالقليوبية

نجح رجال الأمن في ضبط شخصين بمحافظة القليوبية لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، وعن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، كما عُثر داخل المسكن المشار إليه على 2 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 4 طبنجات معدلة - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - أجزاء أسلحة - أدوات التصنيع – مبلغ مالى وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.