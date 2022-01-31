رئيس «مياه القناة»: إصلاح 7 كسور مفاجئة في الشبكات خلال 24 ساعة

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، أنه تم التمكن تمكنا من أصلاح الكسور المفاجئة في خطوط شبكات مياه الشرب خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى استخراج جذور الأشجار والتي كانت تتسبب في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لبعض المناطق، لافتا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

و وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم عمل جسات علي خطوط المياه بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وتم استخراج جذور أشجار من مواسير شبكات المياه الرئيسية المؤدية للقرية، والتي كانت قد تسببت في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول للقرية بالإضافة إلى تغيير التالف منها، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة المعاهدة، وإصلاح كسر في خط مياه 6 بوصة بمنطقة السلام، وذلك بإشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت انه تم اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بالقنطرة شرق، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة الصحة، واصلاح خط مياه 4 بوصة بمنطقة الغطوس، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة بمنطقة ناصر، وإصلاح خط مياه قطر 300 ملي المغذي من محطة جلبانة بالقنطرة غرب، الي القنطرة شرق، وإصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة المساكن البدوية، وذلك بأشراف مباشر من اللواء بهاء الدين محمد رئيس منطقة مياه القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق.

وشدد على التجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة إلى قيام رؤساء المناطق وفنيي وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".