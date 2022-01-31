الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه القناة»: إصلاح 7 كسور مفاجئة في الشبكات خلال 24 ساعة

إصلاح كسور مفاجئة
إصلاح كسور مفاجئة في الشبكات

 قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، أنه تم التمكن تمكنا من أصلاح الكسور المفاجئة في خطوط شبكات مياه الشرب خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى استخراج جذور الأشجار والتي كانت تتسبب في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لبعض المناطق، لافتا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

و وأضاف  رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم عمل جسات علي خطوط المياه بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وتم استخراج جذور أشجار من مواسير شبكات المياه الرئيسية المؤدية للقرية، والتي كانت قد  تسببت في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول للقرية بالإضافة إلى تغيير التالف منها، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة المعاهدة، وإصلاح كسر في خط مياه 6 بوصة بمنطقة السلام، وذلك بإشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت انه تم اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بالقنطرة شرق، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة الصحة، واصلاح خط مياه 4 بوصة بمنطقة الغطوس، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة بمنطقة ناصر، وإصلاح خط مياه قطر 300 ملي المغذي من محطة جلبانة بالقنطرة غرب، الي القنطرة شرق، وإصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة المساكن البدوية، وذلك بأشراف مباشر من اللواء بهاء الدين محمد رئيس منطقة مياه القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق.

وشدد على التجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة إلى قيام رؤساء المناطق وفنيي وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

وزيرة البيئة تكشف حقيقة تعرض الدلتا للغرق بسبب التغيرات المناخية

«كاف» عن أبوجبل: «جبل اسمًا وفعلًا»

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ضبط الشابين المتهمين بنشر صور «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكترونى بالشرقية

التشخيص المبدئى يؤكد غياب أبوجبل عن لقاء الكاميرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟