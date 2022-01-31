الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تحظر بيع النسخ المطابقة للقطع الأصلية من النقوش الحجرية الأثرية

النقوش الحجرية الصينية
النقوش الحجرية الصينية

أصدرت هيئة التراث الثقافي الوطني في الصين إشعارًا بحظر بيع النسخ المطابقة للقطع الأصلية من النقوش الحجرية المدرجة كآثار ثقافية وطنية.

ومن أجل مزيد من الحماية للآثار الثقافية، طُلب من المتاحف ومؤسسات حماية الآثار الثقافية التوقف عن بيع النسخ المطابقة للقطع الاصلية في مجموعاتها ووضعها في سجل للحفظ، والتوقف عن صنع المزيد منها.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا ينبغي استخدام تلك النسخ كهدايا من قبل أي مؤسسة أو فرد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، أن بر الصين الرئيسي سجل 58 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الأحد، انخفاضًا من 81 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي، إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 65 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 106073 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصين قطع الحج الاثر حظر جري الحجر أثر حجر نقوش أثرية الاثرية اثري مطابقة تحظر

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