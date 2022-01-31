الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بى بى سى»: الفرعون المصرى قاد منتخب بلاده لنصف نهائى الأمم الأفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح

سلطت الشبكة البريطانية "بي بي سي" الضوء على مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره المغربي والتي حقق فيها هدفين مقابل هدف واحد.

 

وقالت الشبكة البريطانية: “إن محمد صلاح  كان له الفضل في تحقيق هدف تريزيجيه، أكدت على أن مصرهي  الدولة الإفريقية الأكثر حصولا على كأس الأمم الإفريقية”.

 

يأتي هذا فيما احتفت صحيفة "ذا ناشيونال" بانتصار المنتخب المصري على نظيره المغربي في مباراة الربع نهائي في اطار مباريات كأٍس الأمم الأفريقية، واعتبرت أن مصر كانت قريبة للغاية من تحقيق الهدف الثالث.

 

وقالت الصحيفة: إن الفرعون المصري محمد صلاح قاد المنتخب المصري لنصف  نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع الآخر،  فيما تغلبت مصر  على المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على ملعب أحمدو أهيدجو أمس الأحد.

 

وحقق المنتخب المغربي هدفا في الدقائق الأولى من المباراة ولكن صلاح أعاد منتخب مصر إلى التعادل عندما عاد في وقت مبكر من الشوط الثاني،  وقدم مهاجم ليفربول التمريرة المثالية لتريزيجيه لاعب أستون فيلا ليسجل هدف الفوز في الوقت الإضافي.

 

وتابعت الصحيفة: "قد تضطر مصر إلى لعب  المباراة القادمة مع المنتخب الكاميروني مع الحارس الثالث محمد صبحي، الذي شارك في أول مباراة دولية له بعد أن أصاب محمد أبو جبل قبل نهاية الوقت الأصلي في مباراة الأحد".

 

واستكملت: "كما استبدل الفراعنة المدافع المصاب أحمد حجازي بتريزيجيه في نهاية الشوط الأول وكان المهاجم يتخطى العرض بفارق ضئيل بتسديدة مبكرة بعد أربع دقائق من نهاية الشوط الأول".

واختتمت: "المغرب كان تحت السيطرة  تماما وتعادل مصر كان بجدارة في الدقيقة 53 حيث سجل صلاح من مسافة قريبة بعد أن تمكن بونو من تصدي لرأسية محمد عبد المنعم".

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