طريقة مبتكرة للاستفادة من الحافلات المهجورة.. ماذا صنعت اليابان؟

حولت اليابان الحافلات القديمة في مدينة هيميجي إلى حمامات ساونا متحركة حيث يمكن للمستخدمين تجربة واحدة منهن، حيث قررت شركة Shinki Bus في مدينة هيميجي بمحافظة هيوجو اليابانية تجميع الحافلات القديمة وإعادة توظيفها لتكون حمامات ساونا متنقلة ومن المقرر أن تفتح حمامات البخار التي تعمل بكامل طاقتها أبوابها فبراير 2022 تحت مسكع Saubus.

كان طريق حافلات هيميجي مشهورًا للغاية ومستخدمًا كثيرًا للتنقل من قبل السائقين و لكن الخدمة اضطرت إلى التوقف بسبب انخفاض عددا من الزوار نتيجة للوباء في جميع أنحاء العالم وبدأ التفكير في الاستفادة من هذا الطريق وتحويله إلى حمامات ساونا وكان طريق حافلات هيميجي محبوبًا للغاية ومستخدمًا كثيرًا و لكن الخدمة اضطرت إلى التوقف بسبب انخفاض عدد الزوار بسبب الوباء في جميع أنحاء.

كيفية تحضير المركبات المهجورة؟

تم تجهيز مركبات النقل العام السابقة بأفران بخارية خشبية ومقاعد جديدة وزدوت بمساحات مكتبية أيضا، ولكن مع هذا قررت الشركة الاحتفاظ ببعض الميزات القديمة للمركبات الأصلية علي سبيل المثال أصبحت منطقة السائق الأصلية الآن مكانًا للراحة وللاسترخاء، بالإضافة إلي الإبقاء علي المساحة المكتبية إذا كان من يريد الساونا يرغب في العمل بين الجلسات.

يوجد أيضًا في القائمة حمام سباحة تم تجهيز باستخدام المياه من بحيرة محلية، بالإضافة إلى ترتيبات الحمام المهمة جدًا؛ وستكون حمامات الساونا المتنقلة متاحة للإيجار للأشخاص الذين لديهم مساحة خارجية لهم أو مكان مخصص لوقوف السيارات.

فكرة خارج النطاق



أثني بعض الخبراء علي هذه الفكرة الخاصة بإعادة استخدام المركبات التجارية القديمة بهذه الطريقة خاصة لأن المواطنين اعتقدوا فيما مضي كون الساونا في الحافلة فكرة بعيدة المنال.