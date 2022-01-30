قصات شعر شتوية ستنتشر هذا الموسم (صور)

تلائم اتجاهات الشعر الشتوية حضور الحفلات، لذلك نعرض لكم في التقرير التالي اتجاهات الشعر الشتوية الأكثر شهرة للاستمتاع بها، فمن الشعر الكبير والجريء إلى تجعيد الشعر الوفير، إليك الاتجاهات التي يتوقع أن تنتشر هذا الشتاء.

اتجاهات الشعر الشتوية

تكثيف الشعر

يعتقد خبراء الموضة أنه حان الوقت لعودة علبة مثبتات الشعر من جديد وستختفي توجهات الشهر الخاصة بالجلوس علي الشاطئ، وسيكون الأمر كله متعلقًا بشعر كثيف وكامل؛ ولتحقيق امتلاء الشعر يوصى باستخدام منتجات مثل قناع الشعر لترطيب الخيوط من الداخل إلى الخارج؛ بالإضافة بمكواة تجنيد الشعر

تسريحة شعر نصف لأعلى ونصف لأسفل

تعد تسريحة الشعر هذه مفضلة لدى عدد كبير من الفتيات، وبإمكانك الحصول عليها بواسطة استخدام باروكة أمامية من الدانتيل وكل ما تحتاجينه هو ربطة شعر، وفرشاة صلبة، وبخاخ للشعر لإعادة الشعر إلى شكل ذيل حصان.

موضة الشعر المجعد تعود من جديد

يمكنك الحصول على شعر مجعد كبير هذا الشتاء عن طريق لفه بشكل مسطح في الليل، ويمكنك وضع تجعيد الشعر للوسادة الناعمة واستخدام مصل الشعر لتغطيته وبمجرد نزعه تحصلين على شعر مجعد؛ وهناك فكرة أخرى للحصول على تسريحة الشعر هذه عن طريق عمل ضفائر للشعر، وبعد فكها ستلاحظين أن شعرك أكتسب التجعيد الملائم.

شعر إنسيابي مثل المشاهير

قصة الشعر هذه تستخدمها كيم كارداشيان ويست ،و نعومي كامبل بشعر يصل لطول الخصر، وخصلات ناعمة لتأطير الوجه، وكل ما تحتاجينه للقيام بها هو مكواة مسطحة جيدة ومصل حتى النهاية.



قصة الشعر التقليدية

يعتقد أن الشعر الكثيف متوسط ​​الطول سوف يصبح موضة أيضًا هذا الشتاء؛ ولجعل الشعر أكثر كثافة بإمكانك استخدام وصلات الشعر.

قصة شعر الجليد

يفضل البعض صبغ شعره بألوان فاتحة في فصل الشتاء.