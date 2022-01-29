السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوتين» يوجه بدراسة وسائل إزالة المنظمات من على قائمة الوكلاء الأجانب

بوتين
بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بتحليل القانون التشريعي الروسي للمنظمات الإعلامية والمدنية والحقوقية التي تعمل، بصورة وكلاء أجانب في البلاد بحلول أول مايو المقبل، وذلك حسب وثيقة تم نشرها على الموقع الإلكتروني للكرملين.

وذكرت الوثيقة - حسبما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن وزارة العدل الروسية ومكتب المدعي والمجلس الرئاسي الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ينبغي عليهم مراجعة القوانين الروسية الخاصة بنشاطات المنظمات غير الهادفة للربح التي تعمل كوكلاء أجانب، ويتضمن ذلك دراسة وسائل إزالتهم من على قائمة الوكلاء الأجانب في البلاد.

وأشارت الوثيقة إلى أن بوتين وجه أيضًا بتحليل البنود الخاصة بتنظيم نشاطات وسائل الإعلام التي تعمل كوكلاء أجانب، وهي مهمة سيتولاها الجهاز الروسي للاتصالات والمجلس الرئاسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان واتحاد الصحفيين الروسي.

ونوهت الوثيقة بأن أي اقتراحات تهدف إلى تحسين القوانين المسؤولة عن تنظيم نشاطات الوكلاء الأجانب في البلاد يجب تقديمها إذا تم اعتبارها ضرورية. 

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وائل لطفي

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