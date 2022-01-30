الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022.. وموعد إجازة منتصف العام للطلاب

طلاب
طلاب

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتائج الطلاب إلكترونيا، وموعد إجازة نصف العام رسميًا، وفقا للخريطة الزمنية للعام الحالي.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

خصص الأزهر الشريف موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الأول وذلك بإتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة 1 : الدخول عبر موقع الأزهر الشريف من خلال الرابط السابق.
  • الخطوة 2: الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • الخطوة 3 : اختيار الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب.
  • الخطوة 4: كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات الخاصة بها.
  • الخطوة 5 : تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الخطوة 6: تحديد اسم المدرسة ومحافظة الإقامة.
  • الخطوة 7: النقر على زر الاستعلام.
  • الخطوة 8: ظهور كافة درجات الطلاب في جميع المواد بالتفصيل.

 

موعد إجازة منتصف العام وفقا للخريطة الزمنية

تبدأ اجازة منتصف العام «2021-2022» يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل حيث تنتهي امتحانات الفصل الأول يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 وذلك وفقا للجدول الزمني الذي تم اعتماده قبل انطلاق العام الدراسي لطلاب المدارس الحكومية والأزهرية.

وكانت قد بدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال الفترة من 16 – 22 يناير فيما بدأ امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة 16 – 23 يناير، وسط لجان مدرسة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19.

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الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعاهد الأزهرية 2022

مع بدايه الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعاهد الأزهرية في 19 فبراير المقبل يكثر استخدام رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 ليتمكن كل طالب من معرفة درجاته في الفصل الأول إلكترونيا، عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه في الامتحانات خلال كافة المواد الدراسية.

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