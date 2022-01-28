رابط بوابة الأزهر للنتائج 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم

رابط بوابة الأزهر للنتائج 2022 للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كافة الخدمات التي تقدم عبر البوابة الأزهرية للمواطنين وطلاب الأزهر الشريف وموعد الفصل الدراسي الثاني للطلاب.

رابط بوابة الأزهر للنتائج 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية

خصص قطاع المعاهد الأزهرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن درجات الطلاب في الامتحانات التي خضع إليها الطلاب في الفصل الدراسي الأول الذي بدأ في 9 أكتوبر الماضي وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا.

وكان قد عقدت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال الفترة من 16-22 يناير الجاري وسط لجان مدرسية عادية محاطة بكافة وسائل الأمان حرصا على سلامة الطلاب من خطر تفشي العدوى أثناء عقد الامتحانات حيث تم اختيار اللجان ذات منافذ تهوية جيدة وتقليل عدد الطلاب في اللجنة الواحدة بالإضافة على الحرص على المسافات الآمنة بين الطلاب.

الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر البوابة الأزهرية

تقدم البوابة الإلكترونية التي يشرف عليها الأزهر الشريف مجموعة مميزة من الخدمات التي تهم الطلاب أو المواطنين ولعل أبرزها مجلة الأزهر التي تنشر كل ما يخص جامع وجامعة الأزهر والبعثات التعليمية والدينية التي ترسلها للخارج لنشر أسس الدين الحنيف بالإضافة إلى مسابقات حفظ القرآن الكريم التي يقيمها الأزهر الشريف للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

ومركز الفتوى الذي يخدم قطاع عريض من المواطنين حيث يعكف على تلقى أسئلة المواطنين مجموعة مميزة من الموظفين التي تعرض كافة الأسئلة على لجنة الفتوى للوصول إلى رد شرعي يتناسب مع الحالة وذلك بالإضافة إلى موعد وجداول الامتحانات لطلاب المعاهد الأزهرية.

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موعد الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعاهد الأزهرية 2022

وتتسع دائرة البحث من رابط بوابة الأزهر للنتائج 2022 للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية إلى موعد الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعاهد الأزهرية عبر كافة المنصات الإلكترونية والذي يبدأ في 19 فبراير 2022 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي لطلاب العام والأزهري والجامعات.

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