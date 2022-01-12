الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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نتيجة امتحانات الصف الاول الاعدادي 2022 الترم الأول| رابط وخطوات نتيجة اولى اعدادى

جريدة الدستور

نتيجة امتحانات الصف الاول الاعدادي 2022 الترم الأول برقم الجلوس والاسم، بدأ يفكر فيها الكثير من  الطلاب والطالبات في ظل الانتهاء من المادة الأولي يوم الأربعاء 12-1-2022.

 نتيجة امتحانات الصف الاول الاعدادي 2022 الترم الأول

  • أولا: تسجيل الدخول عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هــــــــــــنا
  • ثانيا: تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب.
  • ثالثا: اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة.
  • رابعا: كتابة بيانات الطالب كاملة.
  • خامسا: تدوين كود الطالب ورقم جلوسه.
  • سادسا: النقر على كلمة استعلام.
  • سابعا: ظهور كافة درجات الطالب.

جدول الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة عن جدول امتحان طلاب اولى اعدادى الترم الأول، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة آمنة أيام الامتحانات ومدى استيعاب كل لجنة امتحانية من الطلاب في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضه “كوفيد-19”.

ويتم امتحان الطلاب وفق الجدول التالي:-

  • اليوم الأول: يوافق الأربعاء 12 يناير 2022: أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.
  • اليوم الثاني: يوافق السبت 15 يناير 2022 يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة والتربية الدينية.
  • اليوم الثالث: يوافق الاثنين 17 يناير 2022 يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء.
  • اليوم الرابع: يوافق الخميس 20 يناير 2022 يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.
  • اليوم الخامس: يوافق الأحد 23 يناير 2022 يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
  • اليوم السادس: يوافق الثلاثاء 25 يناير 2022 يؤدي الطلاب  امتحان مادة العلوم والتربية الرياضية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 

موعد ظهور نتيجة اولى اعدادى 2022

نتيجة امتحانات الصف الاول الاعدادي 2022 الترم الأول وموعد اعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تظهر بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراجعة في إجازة منتصف العام أو في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

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رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 

نتيجة أولى اعدادي 2022 موعد ظهور نتيجة أولى اعدادي الترم الاول الأداب امتحانات الصف الأول الإعدادي

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وائل لطفي

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