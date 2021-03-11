خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021
الخميس 11/مارس/2021 - 12:31 م
هبه محمدطباعة
مع ظهور نتائج الامتحانات من كافة المراحل التعليمية، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي وكيفية التسجيل على الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من معرفة نتيجتهم، وبدأت الحكومة المصرية والوزارات في إطلاق المنصات الإلكترونية، وذلك توفيرًا في وقت المواطن المصري وللتخفيف عنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء كورونا القاتلة، الذي عاود في الانتشار من جديد في هذه الفترة ولكن أشد شراسة عن السابق وأسرع في الإنتشار.
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات ومواقع الإنترنت من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور، يرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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ويبحث طلاب الصف الثاني الثانوي عن خطوات الاستعلام عن نتيجتهم، ويمكنكم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولكن تابع الخطوات التالية:
1 - أولًا يجب على طالب الصف الثاني الثانوي الدخول على مدخل الثانوية العامة، وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.
2 - ويمكنك أيضًا الدخول على مدخل المعرفة.
3 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالضغط على نتائج الاختبارات.
4 - ثم يقوم طالب المرحلة الثانوية العامة بإختيار أو تحديد نتيجة الصف الخاصة بالمرحلة التعليمية.
5 - ويبدأ طالب الصف الثاني الثانوي بكتابة رقم الجلوس الخاص به.
6 - ثم يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم.
7 - وأخيرًا.. ثم يقوم طالب المرحلة الثانوية العامة بالضغط على عرض النتيجة.
نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021
وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من معرفة نتيجتهم، وبدأت الحكومة المصرية والوزارات في إطلاق المنصات الإلكترونية، وذلك توفيرًا في وقت المواطن المصري وللتخفيف عنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء كورونا القاتلة، الذي عاود في الانتشار من جديد في هذه الفترة ولكن أشد شراسة عن السابق وأسرع في الإنتشار.
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات ومواقع الإنترنت من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور، يرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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الثاني 2021
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021
ويبحث طلاب الصف الثاني الثانوي عن خطوات الاستعلام عن نتيجتهم، ويمكنكم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولكن تابع الخطوات التالية:
1 - أولًا يجب على طالب الصف الثاني الثانوي الدخول على مدخل الثانوية العامة، وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.
2 - ويمكنك أيضًا الدخول على مدخل المعرفة.
3 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالضغط على نتائج الاختبارات.
4 - ثم يقوم طالب المرحلة الثانوية العامة بإختيار أو تحديد نتيجة الصف الخاصة بالمرحلة التعليمية.
5 - ويبدأ طالب الصف الثاني الثانوي بكتابة رقم الجلوس الخاص به.
6 - ثم يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم.
7 - وأخيرًا.. ثم يقوم طالب المرحلة الثانوية العامة بالضغط على عرض النتيجة.