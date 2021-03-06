نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل 2021

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكترونى يمكن من خلاله الطلاب وأولياء الأمور الدخول علية واستخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول ٢٠٢١ ، والرابط يختص بكافة نتائج سنوات النقل للصفوف الأتية "الصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثانى الإعدادي".



رابط استخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021 تقدم " الدستور " تقرير يتضمن كافة المعلومات عن رابط استخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول ٢٠٢١، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنها ستوفر النتائج للصف الأول الإعدادي الترم الأول على الموقع المخصص بالنتيجة فور إعلان الوزارة عن ظهور النتيجة، وبذلك لا يحتاج الطلاب الذهاب إلى المدارس فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية من أجل الحصول على النتيجة، وايضا حفاظا على صحة الطلاب من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. ويجب على الطلاب بالصف الأول الإعدادي الدخول على الرابط الإلكتروني التى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول، من



- ثم كتابة البيانات المطلوبة التى تختص بالطلاب، وهى كتابة الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم.



- اختيار المرحلة الدراسية وهى الاعدادية.



- ثم اختيار الصف الدراسى، وهو الصف الأول الإعدادي.



- بعد ذلك اختيار العام الدراسي.



- ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة حتى يتمكن الموقع من إظهار نتيجة كل الطلاب.



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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة الخطوات بداية من الدخول على الرابط الإلكتروني لنتائج مراحل النقل التابع لوزارة التربية والتعليم حتى مراحل تسجيل البيانات التى تختص بكل طالب أو طالبة، بهدف عرض نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الأول. ويجب على الطلاب بالصف الأول الإعدادي الدخول على الرابط الإلكتروني التى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول، من هنا - ثم كتابة البيانات المطلوبة التى تختص بالطلاب، وهى كتابة الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم.- اختيار المرحلة الدراسية وهى الاعدادية.- ثم اختيار الصف الدراسى، وهو الصف الأول الإعدادي.- بعد ذلك اختيار العام الدراسي.- ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة حتى يتمكن الموقع من إظهار نتيجة كل الطلاب.قد يهمك.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة الخطوات بداية من الدخول على الرابط الإلكتروني لنتائج مراحل النقل التابع لوزارة التربية والتعليم حتى مراحل تسجيل البيانات التى تختص بكل طالب أو طالبة، بهدف عرض نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الأول.

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رابط استخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن الرابط، بعد أن انتهى طلاب الصف الأول الإعدادي من امتحانات الترم الأول عام ٢٠٢١.