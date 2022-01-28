مصرع 3 أشخاص فى حادث سير بالإسماعيلية

لقى 3 أشخاص مصرعهم نتيجة تصادم الدراجة النارية التى يستقلونها مع سيارة مجهولة بالكيلو 11 طريق الإسماعيلية الصالحية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة مع دراجة نارية بالكيلو 11 طريق الإسماعيلية الصالحية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص.

جار نقل المتوفين إلى مشرحة المجمع الطبى بالإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.