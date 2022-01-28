الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية

مشاجرة
مشاجرة

تسببت خلافات الجيرة في مصرع  شخص وأصيب 2 آخران فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالإسماعيلية، بسبب خلافات الجيرة على حدود الأرض بينهما.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة عزبة شعيب التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بين عائلتين بسبب حدود الأرض الزراعية استخدم فيها أحد الأطراف أسلحة نارية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع "ماهر. إ. ع"، 40 عامًا، صاحب مغسلة سيارات ومقيم بعزبة السجاعي بمنطقة شعيب بمركز أبوصوير، وأصيب شقيقه أحمد 22 عامًا، بطلقات نارية فى الجسم وأحد الأشخاص من الطرف الثاني ويدعي أحمد. ص 27 سنة مصابًا بتهتك فى القدم مقيم بنفس العنوان.

تمكنت الأجهزة الأمنية من فض المشاجرة والقبض على أطرافها، وتم نقل المصابين والمتوفى لمجمع الإسماعيلية الطبي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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