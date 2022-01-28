مقتل ربة منزل على يد زوجها في الزاوية الحمراء

يجري ضباط مباحث القاهرة تحريات موسعة لكشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها، في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لبيان تفاصيل الحادث.

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بوفاة ربة منزل، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «إيمان. م. ر»، 35 عاما، ربة منزل، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، كما تبين من خلال الفحص وجود نزيف داخلي وسيلان دماء من أنف وفم المتوفاة.

وكشفت التحريات عن أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.