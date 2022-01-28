حبس موظف 4 أيام بتهمة تقاضيه رشوة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة، من أحد الأشخاص أوهمه بقدرته على تعيين نجلته بوظيفة حكومية، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث إدارة الأموال العامة بالقاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بتضرره من موظف بإحدى الجهات، لقيامه بالحصول منه على مبالغ مالية، بزعم تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله بالحصول من المبلغ على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بعد إيهامه بقدرته على تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بالمسؤولين بتلك الجهة "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.