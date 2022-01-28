الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين: تسجيل 18 ألفا و638 إصابة جديدة بكورونا

الفلبين
الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 18 ألفا و638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و511 ألفا و491 إصابة.

وأشارت الوزارة - حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 68 وفاة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 53 ألفا و801 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 231 ألفا و658 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3 ملايين و226 ألفا و32 شخصا عقب تعافي 13 ألفا و106 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة الفلبينية الفلبين الصحة كورونا كوفيد

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