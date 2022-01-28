الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نولاند تسخر من مشروع «السيل الشمالى 2»

السيل الشمالى 2
السيل الشمالى 2

سخرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند من مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، مرجحة أنه يمكن استخدامه لضخ الفودكا.

وقالت نولاند خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن "ضخ الفودكا هي فكرة جيدة"، وذلك ردا على تعليق أحد الصحفيين الذي قال إن العمل على مد أنابيب "السيل الشمالي 2" أنجز، وهو جاهز لضخ أي شيء "سواء الغاز أو زيت الزيتون أو الفودكا".

وصرحت نولاند بأن مشروع "السيل الشمالي 2" سيتوقف في حال "الهجوم" الروسي على أوكرانيا، بينما تنفي موسكو وجود أي خطط لها لمثل هذه الخطوات، وترفض الاتهامات الغربية بهذا الصدد.

يشار إلى أن مشروع الأنابيب المذكور عبر بحر البلطيق أنجز في سبتمبر الماضي وبلغ أراضي ألمانيا، وبانتظار إنهاء برلين آخر التراخيص لتشغيله.

وعلى صعيد آخر، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أي مماطلة بإرسال قوافل المساعدات الإنسانية إلى إدلب السورية ستعتبر تقويضا للجهود الدولية وتهديدا لحياة المدنيين.

 

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "تفويض الأمم المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مستمر حتى الـ10 من يوليو".

 

وتابع: "خلال الفترة المتبقية يتعين علينا عمل الكثير، ولا يوجد لدينا وقت للمماطلة... وخلال الأشهر الخمسة القادمة يجب أن ننفذ عددا من المهام بالغة الأهمية، وقبل كل شيء ضمان آلية نقل المساعدات عبر خطوط التماس دون أي توقف، وتوسيعها لتشمل المناطق التي لا يمكن الوصول إليها في إطار آلية نقل المساعدات عبر الحدود".

 

وأضاف بوليانسكي أن "أي مماطلة في إرسال القوافل الإنسانية بما في ذلك إلى إدلب، لا يمكن اعتبارها إلا تقويضا متعمدا وتهديدا ممنهجا لحياة البسطاء من السوريين".

 

وأكد الدبلوماسي الروسي على ضرورة الحضور الأممي بشمال غربي سوريا للرقابة على توزيع المساعدات.

 

ودعا إلى الإسراع بالعمل على إعادة إعمار البنية التحتية السورية.

 

يذكر أن القرار الأممي رقم 2585 حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود تم تمديده في يناير الجاري 6 أشهر.

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وائل لطفي

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