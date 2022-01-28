اليوم مناقشة "عزيزتي سافو" لهاني عبد المريد و"البشر والسحالي" بمعرض الكتاب

تعقد في الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة، ندوة لمناقشة كتاب "البشر والسحالي"، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، للكاتب حسن عبد الموجود، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفى إطار أنشطة الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في القصة القصيرة.



هذا ويناقش الكتاب الناقدان، الدكتور سامى سليمان، والدكتور عادل ضرغام، ويدير اللقاء الشاعر أحمد شافعى.



و"حسن عبد الموجود"، كاتب صحفي روائي وقاص. صدر له العديد من الأعمال الأدبية، من بينها: روايات: "عين القط" والتي ترجمت إلى الألمانية، رواية "ساق وحيدة"، ورواية "ناصية باتا"، بالإضافة إلى مجموعاته القصصية: السهو والخطأ، وحروب فاتنة، ذئاب منفردة، وكتاب "كعب عمل.. الأدباء وأكل العيش".



لا يستند حسن عبد الموجود في مجموعته القصصية "البشر والسحالي" إلى تراث قصص الحيوان العالمي الراسخ، ونصوصه لا تسعى وراء الحكمة وإن أمكن استخلاصها منها، ولا تستهدف الحكي وإن لم تتعال عليه، لكنها نصوص تجمع بين القصة والسيرة والفكرة، لتعرِّي كثيرًا مما تخفيه الحضارة الإنسانية وراء أقنعة الدين أو الأسطورة أو التقاليد، وتفتح عيني قارئها على حقيقة ما تراه، كلما وقعت على دجاجة في طبق، وهي أنها مجرد طائر خسر الحرب.



ــ مناقشة رواية "سافو" للكاتب هاني عبد المريد

في سياق متصلو يليها في الثالثة والنصف عصرا، لقاء مفتوح مع الكاتب هاني عبد المريد، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في الرواية، حيث يتناول اللقاء مناقشة رواية "عزيزتي سافو"، للكاتب هاني عبد المريد، والصادرة حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



هذا ويناقش الرواية الناقدان: دكتورة عفاف عبد المعطي، والدكتور هاني إسماعيل، ويدير الندوة الكاتب عماد مطاوع.



و"هاني عبد المريد"، روائي وقاص، حيث سبق وصدرت له روايات: كيراليسيون ــ أنا العالم ــ محاولة الإيقاع بشبح ــ في منتصف الحلبة ــ عزيزتي سافو.



بجانب مجموعاته القصصية: إغماءة داخل تابوت ــ شجرة جافة للصلب ــ تدريجيًا وببطء ــ عمود رخامي في منتصف الحلبة ــ أساطير الأولين ــ ومن شرفة بيتهوفن.



ومما جاء في رواية الكاتب هاني عبد المريد، "عزيزتي سافو" نقرأ: أقول لكِ يا سافو إن الألم لا يكمن فقط في التفاصيل الصغيرة التي تزعجك وتحتل ذاكرتك، ألمي الأعظم في العجز الذي أعيشه، أنا لا أريد كلامك النظري الذي يُشعرني بأنك لا تشعرين بمصيبتي، تفهَّمتُ كل كلامك السابق الذي أنكرتِ فيه “حصْرة الكتابة”، لكنَّني أدرك تمامًا أن ما أمرُّ به الآن لا مَخرَجَ منه إلَّا أنتِ، أقول ذلك وتندهشين، ستبدو عيناك برَّاقَتَيْن، وسألمح نظرة من الفرحة مع عدم التصديق حين أقول إن هناك مِمَّن أتى بعدك بمئات السنين أكَّد أنك الموزية العاشرة، نعم، قالها “أفلاطون”، أنا أصدِّق كلامه، أنتِ يا سافو إحدى ربَّات الإلهام، وعليك أن تنقذيني ممَّا أنا فيه.



يشار إلي أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.