تعليم القاهرة يحدد مهام المدارس لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

شدد محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم وتجهيز اللجان استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية واستكمال امتحانات النقل الثانوي يوم السبت 29 /1 /2022 والالتزام بتعليمات الوزارة

وتوجيهات محافظ القاهرة بتشكيل غرف العمليات والمتابعة.



وأشار مدير المديرية إلى تشكيل 33 غرف عمليات على مدار الساعة نوبتجيات بالمدارس والدواوين خلال فترة إجازة الخميس والجمعة.



وشدد عطية خلال بيانه علي رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والإدارات التعليمية.



و أكد على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات و الأحياء وجميع الجهات المعنية، مشددا على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات ومتابعة الأرصاد الجوية والالتزام بالإجراءات الآتية :



- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.



- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.



- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.



- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وازالة ماء الأمطار.



_ وتسليك مسالك المطر.



_رفع أية أجهزة عن الأرض والتأكد من سلامة المعامل.



_ إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس.



_ تعقيم اللجان قبل بدء الإمتحانات وبعد الإنتهاء منها.



_ توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.



_ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة.



_عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان وحث الجميع على ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز الامتحانات في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا ومتحوراته وتغيرات في المناخ من موجة صقيع وأمطار شديدة .