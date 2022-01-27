ننشر المحذوف من مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوي العام المدمجين
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً لجميع المديريات التعليمية، بشأن المحذوفات الخاصة بالمدارس التي بها طلاب مدمجون لمادة التربية الوطنية، للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022.
وجاءت المحذوفات الخاصة بطلاب الدمج جميع الفئات في مادة التربية الوطنية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ م كالتالي:-
الفصل الأول (القانون والدستور) صـ 9 التعديل الدستوري.
- ص۱۱، ص۱۲ الدستور المصري ۲۰۱4.
- ص16 سادسا: المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية
الفصل الثاني (الديمقراطية) ص۱۹.۱۷ .۲۰ الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.
الفصل الثالث (الأحزاب السياسية) - من ص 32-33-34 الأحزاب السياسية في مصر (نشأتها وتطورها).
الفصل الرابع (المشاركة السياسية)
ثالثا: صور المشاركة السياسية۳۸
خامسا: متطلبات المشاركة السياسية، ص 41
سابعا: الدستور والمشاركة السياسية
- واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري .44.43
عاشرا: أنظمة الانتخابات
-46 الثورات المصرية نموذج للمشاركة السياسية