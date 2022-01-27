إعلان عدد المتقدمات بـ«الأم المثالية» والتعامل مع 10 حالات بلا مأوى.. حصاد «التضامن»

أجرت وزارة التضامن، الخميس، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:



«التضامن» تراجع أوراق المتقدمات لمسابقة الأم المثالية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن اللجان الفرعية على مستوى المديريات المختلفة تقوم بمراجعة أوراق المتقدمات لمسابقة الأم المثالية ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة، تمهيدًا لإرسالهما للجنة العليا فى القاهرة، والتى بدورها ستحدد المتسابقة الفائزة على مستوى المحافظة والأم المثالية على الجمهورية.

https://www.dostor.org/3696622



التضامن: 775 متقدمة لمسابقة الأم المثالية و400 انطبقت عليهن الشروط

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 بلغ 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 400 متقدمة انطبقت عليهن الشروط.

https://www.dostor.org/3696648

«التضامن» تتعامل مع 10 حالات بلا مأوى خلال 10 أيام

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي فى التعامل مع 10 حالات من أطفال وكبار بلا مأوى خلال 10 أيام.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع "ع.ع" تبلغ من العمر ٩٠ عامًا كفيفة، تم طردها من المنزل ورفض الأبناء رعايتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإيداعها بدار النور والأمل للكفيفات.

https://www.dostor.org/3696663

«التضامن»: ضم الدقهلية ضمن محافظات «أطفال وكبار بلا مأوى»

قال حسني يوسف، مدير برنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج يعمل من خلال 17 وحدة متنقلة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد حسني، لـ"الدستور"، أنه تم ضم المحافظة الـ14 للبرنامج وهي محافظة الدقهلية لتكون ضمن المحافظات المستهدفة في البرنامج، وهي الأعلى في نسب "أطفال وكبار بلا مأوى"، وتصديرًا للظاهرة، وهي: "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد".

https://www.dostor.org/3696832