الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ابن البراجيل مُحترف تقليد المشاهير.. «الزواوي»: بفرح لما أفرح الناس (فيديو)

الزواوي
الزواوي

موهبة فريدة من نوعها " محمد الزواوي" يبدع في تقليد المشاهير والفنانين، فعندما تتحدث معه تجد أمامك الفنان الراحل إسماعيل ياسين ومحمود المليجي و محمد نجم كما أنه قادر علي تقليد أكثر من ثلاثين شخصية شهيرة، ليطلق عليه أهالي منطقته " زواوي مصر" لقدرته علي تقليد الشخصيات بطريقة رائعة لا يستطيع أحد التفريق بينه وبين الشخصية الحقيقية.

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الزواوي: أهل منطقتي السبب الأول في تطوير موهبتي 

يحكي" الزواوي" أنه أكتشف موهبته عندما كان يقلد الفنانين وهو طفلاً لا يتعدى عمره العاشرة و بدأ في تطوير موهبته بتقليد جميع الأشخاص المحيطين به كما قام بتقليد الفنانين أثناء مشاهدة التلفاز بالمنزل والمقاهي" بدأت اقلد الفنانين وأنا صغير والناس كلها في المنطقة كانت بتشجعني" يستكمل قائلاً إن سكان منطقته ينتظرونه يومياً ليجلس معهم ويقوم بتقليد الفنانين ليرسم علي وجوههم الإبتسامة " جيراني كانوا بيستنوني علشان أفراحهم".

وأوضح أنه نشأ بمنطقة البراجيل التابعة لمحافظة الجيزة وبدأ بتطوير موهبته بين جيرانه وأصدقائه، ليبدأ بعدها بنشر موهبته علي المسرح وعلي مواقع التواصل الإجتماعي" انا بدأت من منطقتي لحد ما ربنا كرم وطلعت  علي المسرح لتقديم فقرات" وذكر أيضاً أنه قادر علي تقليد أصوات الآلات الموسيقية بكل براعة" كنت بطلع اقلد أصوات الآلات الناقصة من الفرقة".

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الزواوي: بفرح لما أفرح الناس 

وأوضح أنه يقوم بأحياء حفلات للأطفال بدون مقابل وذلك لإدخال السرور علي قلوبهم كما أنه يقوم بارتداء ملابس غريبة و يجوب بها الشوارع وهو يقلد الفنانين لإدخال السرور على قلب المصرين" انا بلبس هدوم غريبة في الشارع وانا بقلد الفنانين علشان أفرح الناس".

يختتم حديثه متمنياً أن يشارك الفنان أحمد آدم في عمل فني وذلك لحبه الشديد له، ويوجه الشكر والتقدير لسكان منطقته ولكل شخص كان داعماً له لتطوير موهبته.

موهبة محمد الزواوي الزواوي المشاهير والفنانين إسماعيل ياسين

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