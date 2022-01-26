ألمانيا: مكتب مكافحة الجريمة يعزز تتبع خدمة اتصالات تليجرام

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا اعتزامه تعزيز عمليات تتبع خدمة اتصالات تليجرام، في ظل دعوات التحريض وممارسة العنف التي ظهرت على مجموعات الدردشة في هذه الخدمة.

وقال رئيس المكتب هولجر مونش، في مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء: "أسهمت جائحة كورونا على وجه الخصوص في اعتناق بعض الناس للفكر المتشدد على موقع تليجرام فيما قام آخرون بتوجيه تهديدات أو حتى نشروا دعوات إلى القتل".

وأعلن المكتب تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات مثل هذه الجرائم "والهدف من ذلك هو تحديد هوية المشتبه بهم وملاحقتهم جنائيا".

وأوضح مونش أن هذه الخطوة تمت بتنسيق وثيق مع أجهزة الشرطة التابعة للولايات الألمانية والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابع لمكتب المدعي العام الألماني في مدينة فرانكفورت.

وذكر المكتب أنه سيتتبع بدقة مدى تعاون تليجرام مع طلبات من السلطات بإزالة محتويات في الوقائع التي تتعلق بجرائم ذات دوافع سياسية، وقال مونش:" نحن نطمح إلى التعاون مع تليجرام ونتخذ إجراءاتنا حتى في حال لم يتعاون تليجرام".

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات أجهزة الأمن الألمانية تفيد بأن موقع تليجرام لخدمة الرسائل تحول على نحو متزايد إلى وسيلة إعلام لمعتنقي الفكر المتشدد ونوهت هذه التقديرات إلى أن أصحاب المناصب السياسية ونواب البرلمانات الذين يعملون على المستوى العام من أجل التغلب على جائحة كورونا، يأتون في طليعة المتأثرين بهذا التوجه الراديكالي على موقع تليجرام.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و35795 بعد تسجيل 164 ألف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117126 بعد تسجيل 166 وفاة جديدة.