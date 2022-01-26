«لسه الأماني ممكنة».. سيدة أمريكية تحقق حلم السفر حول العالم في سن الـ59

الإنسان صاحب الأحلام الحقيقية مهما كانت بسيطة أو معقدة لابد أن يأتي يومًا ويحققها، وكان لدى بيفرلي براون، سيدة أمريكية، حلم للسفر حول العالم، لكن إنجابها في عمر الـ18 عام حال دون تحقيق الحلم لسنوات، حتى عادت وحققته وهي في عمر الـ59، ذلك بحسب ما ذكرت للـ"dailymail".

على أمل مقابلة فتى أحلامها، قررت براون، صاحبة الـ59 عامًا، مالكة منتجع صحي من بيرلاند ، تكساس، السفر حول العالم، هذا الحلم الذي يراودها منذ أن أصبحت أماً عزباء في سن 18 عامًا أوقفت هذا الحلم مؤقتًا حتى تتمكن من التركيز على تربية طفلتها.

لكن الآن بعد أن كبرت ابنتها وغادرت المنزل، قررت أن الوقت قد حان أخيرًا لرؤية العالم، ففي عام 2019 ، اشترت شاحنة صغيرة من صديق، وبعد أن أمضت عامًا في إصلاحها، انطلقت رسميًا على الطريق في نوفمبر 2020، وكشفت الأم أنها تخلت عن منزل عائلتها لتعيش بدوام كامل في شاحنة حتى تتمكن من السفر عبر البلاد، بينما كانت تأمل في مقابلة رجل على طول الطريق.

ولكن الآن بعد أن كبرت ابنتها، ميستي براون، البالغة من العمر 40 عامًا، وغادرت المنزل، قررت بيفرلي أن الوقت قد حان أخيرًا لرؤية العالم، وتعيش الآن في الشاحنة بدوام كامل واستكشفت جميع أركان البلد الأربعة فيها، وتقضي أيامها في المشي لمسافات طويلة والذهاب في مغامرات والبحث عن رجل أحلامها.

اشترت سيارتها طراز Chevy Express 1500 لعام 2004 من صديق في نوفمبر 2019 بعد رحلة تخييم إلى Lloyd Park في Grand Prairie، وعلى الفور سقطت في الحب، قالت بيفرلي: استيقظت مبتسمة. كتبت لها شيكًا بمبلغ 5500 دولار وكنت مالك شاحنة.

"لم أمتلك مطلقًا سيارة ربطتها بها مثل شاحنتي الصغيرة ، لقد أصبحت حقًا بيتي الصغير على عجلات",, كانت الشاحنة تحتوي على الأساسيات، لكنها كانت بحاجة إلى بعض التعديلات، عرفت بيفرلي أنها تريد غرفة لشخصين ، لذلك استبدلت السرير المزدوج بسرير كامل الحجم، وأضافت مساحة تخزين تحتها، وانطلقت في رحتلها للبحث عن الحب والحياة.