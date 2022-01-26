الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 87,1% ارتفاعاً في قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل  972,2 مليون دولار خلال العام المالي  2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 87,1%. 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3,1 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 9,5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 45,5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9,9%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  3,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20,8%؛ حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  1,2 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 64,9%، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها  60,2%.

يشار إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد قد تأثرت سلبا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية عام 2020، نتيجة القيود التى فرضتها دول العالم على نشاط التصنيع والتجارة، ورغم ذلك احتفظ الاقتصاد المصري بأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليسجل معدل نمو موجب ضمن عدد محدود من دول العالم. 

الاحصاء استثمارات مصر الإمارات كورونا

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مكتبة ع الترعة

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